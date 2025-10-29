Serie A
Pagelle Como Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Como Verona, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 3-1 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026
Pagelle Como Verona, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 3-1 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026
Le reti di Douvikas, Posch e Vojvoda siglano il 3-1 del Como al Sinigaglia contro il Verona. Per i lombardi successo importante in corsa europea, in una partita in cui era fondamentale non fallire.
COMO (4-2-3-1): Butez 7; Posch 7, Ramon 7, Diego Carlos 7, Valle 7; Caqueret 7, Da Cunha 7; Kuhn 6, Paz 7.5, Diao 6; Douvikas 8. Subentrati: Rodriguez 6.5, Kempf 6.5. Vojvoda 7, Morata sv, Smolcic sv
VERONA (3-5-2): Montipò 5; Nelsson 5.5, Bella-Kotchap 6, Valentini 6; Belghali 6, Gagliardini 6, Serdar 7, Bernede 6, Frese 6.5; Giovane 5.5, Orban 6.5. Subentrati: Bradaric 5.5, Niasse 5.5, Sarr 5.5, Mosquera sv.
Diretta gol Serie A: Juve Udinese 3-1, Roma Parma 2-1 e Como Verona 3-1. Segui i match della 9a gornata
Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale. Serve concretezza, ma confido nei miei giocatori»