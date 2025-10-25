 Pagelle Cremonese Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Cremonese Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Cremonese Atalanta: ecco i TOP e FLOP della gara valida per l’ottava giornata di Serie A che ha visto sfidarsi la squadra di Nicola contro quella di Juric

Termina in parità il match dell’ottava giornata di Serie A tra Cremonese e Atalanta. Allo stadio Giovanni Zini di Cremona, infatti, non basta il gol iniziale di Vardy che sblocca il punteggio al minuto 78 per decidere l’incontro, perché è il sinistro al volo di Brescianinni a rispondere all’inglese per l’1-1 finale.

Di seguito, le pagelle della gara, che ha visto protagoniste la squadra di Nicola e quella di Juric.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri 7,5; Terracciano 7, Baschirotto 6,5, Faye 6 (61′ Bianchetti 6); Barbieri 6,5, Zerbin 6,5 (85′ Vazquez sv), Vandeputte 6,5, Payero 6 (73′ Folino 6), Floriani Mussolini 6; Vardy 6,5, Sanabria 6 (46′ Sarmiento 6). Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6,5 Hien 6 De Roon 6,5 (82′ Sulemana sv); Bellanova 6 Ederson 6 Pasalic 6 (72′ Brescianini 7) Zalewski 6; De Ketelaere 6,5 (58′ Samardzic) Lookman 6,5; Krstovic 5,5 (58′ Scamacca 6). Allenatore: Ivan Juric

