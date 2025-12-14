Voti&Stats
Pagelle Fiorentina Verona, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Fiorentina Verona: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Zanetti ha vinto contro i viola di Vanoli
Il Franchi ha vissuto Fiorentina Verona, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. La squadra di Vanoli ha ospitato quella di Zanetti, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A
FIORENTINA – De Gea 5.5; Pongracic 5, Comuzzo 5, Ranieri 4.5 (61′ Fortini 6); Dodò 5, Mandragora 5 (62′ Richardson 5.5), Fagioli 6, Sohm 5 (68′ Dzeko 6), Parisi 5.5; Gudmundsson 5, Kean 6.
VERONA – Montipò 6; Nunez 5.5, Nelsson 5, Bella-Kotchap 6; Belghali 6.5, Niasse 5 (46′ Gagliardini 6), Al-Musrati 7 (75′ Serdar sv), Bernede 7, Frese 6.5 (75′ Valentini sv); Giovane 6.5 (35′ Orban 8), Mosquera 6 (63′ Sarr 5.5).
