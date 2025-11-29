Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Ultime Notizie
Pagelle Genoa Verona, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Genoa Verona: le valutazioni dei protagonisti del match di Serie A dopo la vittoria dei rossoblu
Genoa
Leali 6,5: reattivo su Mosquera e attento su Orban nel secondo tempo. Un paio di interventi salvano il risultato.
Marcandalli 6: buona gestione della fascia dopo l’infortunio di Bradaric, limita le avanzate di Frese.
Ostigard 6: solido ma non impeccabile sul gol di Belghali, sfiora il quarto gol consecutivo colpendo il palo.
Vasquez 6: attento sulla propria corsia, qualche rimpallo crea difficoltà ma mantiene la concentrazione.
Ellertsson 6,5: poco coinvolto inizialmente, ma incisivo sulle azioni offensive. Assist decisivo per il gol di Thorsby.
Frendrup 6: dinamico e costante, copre entrambe le fasi con ordine.
Thorsby 6,5: in difficoltà nei primi minuti ma si riscatta con un gol decisivo di testa.
Malinovskyi 6,5: cresce nel corso della partita, mette in difficoltà Montipò con una punizione dal primo palo.
Martin 6: partecipativo ma senza assist, conferma la rinascita con De Rossi.
Vitinha 6,5: crea pericolosità con un assist a Colombo, gol annullato per fuorigioco nella ripresa.
Colombo 7: protagonista assoluto con gol, movimento e personalità, una pedina fondamentale di De Rossi.
Ekuban 6: entra nel finale e porta vivacità all’attacco.
All. De Rossi 6,5: la squadra mostra segnali di crescita, con una vittoria di peso contro un avversario ostico.
Verona
Montipò 6: ordinaria amministrazione fino al gol di Colombo, attento in alcuni interventi.
Nunez 6,5: più efficace dei compagni in difesa, buona gestione dei contropiedi.
Nelsson 5,5: poco incisivo, sbaglia sul gol di Thorsby.
Valentini 5: perde Colombo sul gol, prestazione opaca.
Belghali 6,5: brillante nell’azione del primo gol, qualche distrazione sul 2-1.
Niasse 6: discreto ma poco incisivo.
Gagliardini 5,5: filtro a singhiozzo, alcune amnesie in fase difensiva.
Bernede 5,5: poco incisivo in mezzo al campo.
Bradaric 6: buona mezz’ora iniziale, poi costretto a uscire per infortunio.
Mosquera 6: decisivo sull’assist per Belghali, cala nella ripresa.
Giovane 5,5: occasione nel finale sprecata di testa.
All. Zanetti 5,5: l’infortunio di Bradaric complica l’equilibrio della squadra, ancora senza vittorie dopo 13 giornate.
