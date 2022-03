I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale playoff di qualificazione al Mondiale 2022: pagelle Italia Macedonia del Nord

Le pagelle dei protagonisti del match tra Italia e Macedonia del Nord, valido per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022.

TOP: Florenzi, Verratti

FLOP: Berardi, Mancini

VOTI

Donnarumma 6 – Fulminato da Trajkovski, ma non ha colpe

Florenzi 6.5 – Insieme a Verratti il più positivo. Quasi decisivo, peccato

Mancini 6 – Salvo l’infortunio su cui è fondamentale Florenzi non commette sbavature. Dal 89′ Chiellini SV

Bastoni 6 – Partita ordinata la sua, non patisce

Emerson 6 – Qualche buona discesa, in un paio di occasioni sfonda ma poi non trova l’assist giusto

Barella 5 – In evidente difficoltà fisica, dà tutto ma in questo momento non è abbastanza. Dal 76′ Tonali SV

Jorginho 5.5 – Schermato non riesce a partecipare in maniera determinante alla manovra

Verratti 6.5 – Presenza in mezzo al campo e diversi tocchi illuminanti che i compagni sprecano

Berardi 5 – Si costruisce tante palle gol ed è spesso nel vivo del gioco. Ma le chance sprecate sono troppe, due clamorose e costano un Mondiale. Dal 89′ Joao Pedro SV

Immobile 5 – Tanti movimenti, pochi palloni utili. Quei pochi non sono gol. Dal 76′ Pellegrini SV

Insigne 4.5 – Quasi nullo. La sua partita si limita a qualche conclusione scarica da fuori. Dal 64′ Raspadori 6 – Entra in campo con voglia ma non trova il guizzo giusto

Ct. Mancini 4.5 – L’Italia per la seconda volta consecutiva non va al Mondiale. Impensabile non superare il turno con la Macedonia: troppo poco. L’oblio dopo il paradiso dell’Europeo