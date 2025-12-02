 Pagelle Juve Udinese: TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Juve Udinese: TOP e FLOP del match di Serie A

17 minuti ago

Locatelli

Pagelle Juve Udinese: i voti dei protagonisti della sfida. Ecco la situazione attuale della gara di Coppa Italia

PAGELLE JUVENTUS
Di Gregorio 6: Spettatore attento, quasi mai chiamato in causa, gestisce senza problemi.

Kalulu 6.5: Ordinaria amministrazione, meno propositivo rispetto alle ultime uscite.

Gatti 5.5: Qualche indecisione dietro, sostituito per un problema fisico dopo alcune sbavature.

Dal 55′ Locatelli 6.5: Freddo e preciso dal dischetto, si conferma un punto fermo della squadra.

Kelly 6.5: Sempre puntuale in fase difensiva, fondamentale nel contenere l’Udinese.

Cabal 6: Il rigore conquistato è decisivo, ma nel resto della gara appare ancora un po’ macchinoso.

Dal 73′ Conceicao 6: Alcune accelerazioni interessanti, ma partita nel complesso timida.

McKennie 6.5: Giocate decisive in fase offensiva, peccato per qualche occasione sprecata.

Miretti 6.5: Prestazione buona fino a quando regge la condizione, cala nella ripresa.

Dal 73′ Joao Mario 5.5: Poco incisivo, non riesce a dare continuità al gioco.

Koopmeiners 6.5: L’azione dell’1-0 parte da una sua giocata, buona lettura della partita.

Cambiaso 6: Sicuro in entrambe le fasi, senza però incidere più del dovuto.

Yildiz 6: Qualche spunto, ma mai protagonista assoluto.

Dall’83′ Zhegrova 6.5: Minuti preziosi, porta vivacità in campo.

David 6.5: Prestazione positiva, autorete sfortunata ma efficace in altre giocate.

Dal 73′ Openda 6.5: Venti minuti convincenti, annullato un gol per fuorigioco.

All. Spalletti 6.5: Gestione equilibrata, sfrutta bene i cambi e raccoglie buone indicazioni.

PAGELLE UDINESE
Sava 5: Incerto tra i pali, diverse sbavature.

Bertola 6: Prova difensiva discreta, con qualche chiusura importante.

Solet 5.5: Mancanza di solidità e tempismo.

Dal 80′ Kristensen sv

Palma 4.5: Esordio difficile, commette il fallo da rigore decisivo.

Ehizibue 5.5: Non riesce a incidere sulla fascia.

Zarraga 5.5: Poco presente, non entra mai nella partita.

Dal 58′ Miller 6: Entra con coraggio e qualche buona giocata.

Lovric 6: Ordine a centrocampo, prova a organizzare il gioco.

Atta 6.5: Tra i migliori, buona tecnica e spirito di sacrificio.

Dal 70′ Ekkelenkamp 6: Poco impatto sul match già indirizzato.

Zemura 5.5: Timido in fase offensiva, poca spinta.

Zaniolo 5.5: Una buona giocata personale, troppo poco nel complesso.

Dal 58′ Bravo 5.5: Non lascia il segno.

Buksa 5: Spesso fermato dalla difesa bianconera.

Dal 70′ Gueye 5.5: Impossibilitato a incidere.

All. Runjaic 5.5: Squadra troppo remissiva, manca aggressività e personalità.

