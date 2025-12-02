Juventus News
Pagelle Juve Udinese: TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Juve Udinese: i voti dei protagonisti della sfida. Ecco la situazione attuale della gara di Coppa Italia
PAGELLE JUVENTUS
Di Gregorio 6: Spettatore attento, quasi mai chiamato in causa, gestisce senza problemi.
Kalulu 6.5: Ordinaria amministrazione, meno propositivo rispetto alle ultime uscite.
Gatti 5.5: Qualche indecisione dietro, sostituito per un problema fisico dopo alcune sbavature.
Dal 55′ Locatelli 6.5: Freddo e preciso dal dischetto, si conferma un punto fermo della squadra.
Kelly 6.5: Sempre puntuale in fase difensiva, fondamentale nel contenere l’Udinese.
Cabal 6: Il rigore conquistato è decisivo, ma nel resto della gara appare ancora un po’ macchinoso.
Dal 73′ Conceicao 6: Alcune accelerazioni interessanti, ma partita nel complesso timida.
McKennie 6.5: Giocate decisive in fase offensiva, peccato per qualche occasione sprecata.
Miretti 6.5: Prestazione buona fino a quando regge la condizione, cala nella ripresa.
Dal 73′ Joao Mario 5.5: Poco incisivo, non riesce a dare continuità al gioco.
Koopmeiners 6.5: L’azione dell’1-0 parte da una sua giocata, buona lettura della partita.
Cambiaso 6: Sicuro in entrambe le fasi, senza però incidere più del dovuto.
Yildiz 6: Qualche spunto, ma mai protagonista assoluto.
Dall’83′ Zhegrova 6.5: Minuti preziosi, porta vivacità in campo.
David 6.5: Prestazione positiva, autorete sfortunata ma efficace in altre giocate.
Dal 73′ Openda 6.5: Venti minuti convincenti, annullato un gol per fuorigioco.
All. Spalletti 6.5: Gestione equilibrata, sfrutta bene i cambi e raccoglie buone indicazioni.
PAGELLE UDINESE
Sava 5: Incerto tra i pali, diverse sbavature.
Bertola 6: Prova difensiva discreta, con qualche chiusura importante.
Solet 5.5: Mancanza di solidità e tempismo.
Dal 80′ Kristensen sv
Palma 4.5: Esordio difficile, commette il fallo da rigore decisivo.
Ehizibue 5.5: Non riesce a incidere sulla fascia.
Zarraga 5.5: Poco presente, non entra mai nella partita.
Dal 58′ Miller 6: Entra con coraggio e qualche buona giocata.
Lovric 6: Ordine a centrocampo, prova a organizzare il gioco.
Atta 6.5: Tra i migliori, buona tecnica e spirito di sacrificio.
Dal 70′ Ekkelenkamp 6: Poco impatto sul match già indirizzato.
Zemura 5.5: Timido in fase offensiva, poca spinta.
Zaniolo 5.5: Una buona giocata personale, troppo poco nel complesso.
Dal 58′ Bravo 5.5: Non lascia il segno.
Buksa 5: Spesso fermato dalla difesa bianconera.
Dal 70′ Gueye 5.5: Impossibilitato a incidere.
All. Runjaic 5.5: Squadra troppo remissiva, manca aggressività e personalità.
