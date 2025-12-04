Voti&Stats
Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia
Pagelle Lazio Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha giocato contro i rossoneri di Allegri
L’Olimpico ha vissuto Lazio Milan, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. La squadra di Sarri ha ospitato quella di Allegri, grande protagonista in Serie A. Ecco i Top e Flop dei protagonisti degli ottavi di finale di Coppa Italia.
Vince la Lazio 1-0, lo stesso punteggio ma a parti invertite che si era verificato in campionato pochi giorni fa. Il Milan cresce nella ripresa, ha le occasioni per passare, ma è poi Zaccagni a decidere la sfida con un colpo di testa da calcio d’angolo. Ecco migliori e peggiori dell’incontro.
TOP
- Maignan (Milan): Decisivo. Tiene a galla il Milan nel primo tempo con un grande riflesso su Isaksen. Nel finale, compie un vero e proprio miracolo su Noslin a botta sicura, evitando il 2-0. Incolpevole sul gol.
- Zaccagni (Lazio): L’uomo partita. Trova il gol del vantaggio con uno stacco di testa imperioso, liberandosi dalla marcatura rossonera. Nel primo tempo, una sua giocata aveva lanciato Basic a un passo dal gol. Frizzante, non smette mai di infastidire la difesa milanista.
- Loftus-Cheek (Milan): Il più pericoloso dei rossoneri. Sfiora il gol in due occasioni di testa, prima su cross di Estupinan e poi su assist di Rabiot, creando sempre scompiglio nell’area laziale con i suoi inserimenti.
FLOP
- Leao (Milan): Sprecone. Si divora il gol del possibile vantaggio a due passi dalla porta, su sponda di Estupinan. Un errore pesante che condiziona il risultato. Sicuri che fare il centravanti sia proprio la scelta giusta.
- De Winter (Milan): In difficoltà. Rischia grosso nel primo tempo con una brutta palla persa in uscita. Si fa ammonire per un fallo su Noslin e non sempre è preciso nelle chiusure. É parso decisamente spaesato, dal primo all’ultimo minuto della sua gara.
- Saelemaekers (Milan): Sciupone. Perde una palla velenosa al limite dell’area che innesca un tentativo di Castellanos. Il suo unico tiro, un destro a giro, è debole e centrale. Sostituito da Nkunku.
- Pavlovic (Milan): Nervoso. Si fa ammonire dopo soli due minuti per un intervento in ritardo su Guendouzi, condizionando la sua partita fin dall’inizio.
