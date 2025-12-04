Pagelle Lazio Milan, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia

Pagelle Lazio Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Sarri ha giocato contro i rossoneri di Allegri

L’Olimpico ha vissuto Lazio Milan, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. La squadra di Sarri ha ospitato quella di Allegri, grande protagonista in Serie A. Ecco i Top e Flop dei protagonisti degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Vince la Lazio 1-0, lo stesso punteggio ma a parti invertite che si era verificato in campionato pochi giorni fa. Il Milan cresce nella ripresa, ha le occasioni per passare, ma è poi Zaccagni a decidere la sfida con un colpo di testa da calcio d’angolo. Ecco migliori e peggiori dell’incontro.

TOP

Maignan (Milan): Decisivo. Tiene a galla il Milan nel primo tempo con un grande riflesso su Isaksen. Nel finale, compie un vero e proprio miracolo su Noslin a botta sicura, evitando il 2-0. Incolpevole sul gol.

Zaccagni (Lazio): L'uomo partita. Trova il gol del vantaggio con uno stacco di testa imperioso, liberandosi dalla marcatura rossonera. Nel primo tempo, una sua giocata aveva lanciato Basic a un passo dal gol. Frizzante, non smette mai di infastidire la difesa milanista.

Loftus-Cheek (Milan): Il più pericoloso dei rossoneri. Sfiora il gol in due occasioni di testa, prima su cross di Estupinan e poi su assist di Rabiot, creando sempre scompiglio nell'area laziale con i suoi inserimenti.

FLOP