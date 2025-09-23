Pagelle Milan Lecce, TOP e FLOP del match di Coppa Italia

I voti, i top e i flop del match valido dei sedicesimi di Coppa Italia: pagelle e voti della sfida Milan Lecce

Il Milan supera agevolmente il Lecce a San Siro con un netto 3-0, frutto delle reti di Gimenez, Nkunku e Pulisic. La partita è stata segnata dall’espulsione di Siebert al 17’, episodio che ha spianato la strada ai rossoneri, già padroni del campo nei primi minuti.

Tra i migliori in campo spicca Santiago Gimenez, finalmente a segno dopo settimane difficili: il suo gol ha sbloccato la gara e restituito fiducia al centravanti messicano. Accanto a lui, Nkunku ha illuminato la serata con una splendida sforbiciata che ha fatto esplodere San Siro: gesto tecnico da campione, che conferma il suo peso nell’attacco milanista. A chiudere i conti ci ha pensato Pulisic, entrato dalla panchina e subito decisivo con il gol del 3-0, dimostrando ancora una volta la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Ottima la prova di Rabiot, leader del centrocampo: geometrie, inserimenti e anche una traversa che gli ha negato la gioia personale. Bene anche Saelemaekers, autore di un assist perfetto per Nkunku e costante spina nel fianco sulla fascia. Solida la difesa, con Tomori e Pavlovic attenti e aggressivi, mentre Maignan ha vissuto una serata da spettatore, chiamato in causa solo su una punizione di Berisha.

Sul fronte Lecce, poche note positive. Il portiere Früchtl ha evitato un passivo più pesante con almeno tre interventi importanti, ma la sua serata è stata comunque segnata dai tre gol subiti. Male la difesa, con Veiga e Gabriel in costante affanno, mentre l’espulsione di Siebert ha compromesso ogni piano tattico. In avanti, Camarda e compagni non hanno mai impensierito seriamente la retroguardia rossonera.

In sintesi, un Milan dominante e ricco di soluzioni offensive, che approda agli ottavi con fiducia e qualità, mentre il Lecce esce ridimensionato e con più di un interrogativo sul proprio percorso stagionale.

MILAN – Maignan 6; Tomori 6, De Winter 6, Pavlovic 6.5 (79′ Odogu sv); Saelemaekers 7 (61′ Athekame 6), Loftus-Cheek 7, Ricci 6 (46′ Fofana 6,5), Rabiot 7, Bartesaghi 6.5; Gimenez 6,5 (68′ Balentien 6), Nkunku 6.5 (61′ Pulisic 7).

LECCE – Fruchtl ; Veiga 4,5, Siebert 4, Tiago Gabriel 5, Ndaba 4,5; Dramé 5 (46′ Gorter 5,5), Berisha 5 (80′ Coulibaly sv), Helgason 5 (46′ Pierotti 6); N’Dri 5 (22′ Gaspar 5,5), Camarda 5, Tete Morente 5 (57′ Gallo 6). All. Di Francesco.