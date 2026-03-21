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Pagelle Milan Torino: Rabiot è super, Simeone l’anima dei granata! I VOTI
Pagelle Milan Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match di San Siro, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Milan Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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Milan (3-5-2): Maignan 6.5; Tomori 6 (46′ Athekame 6.5), De Winter 5.5, Pavlovic 7; Saelemaekers 6 (91′ Odogu s.v.), Fofana 7 (69′ Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 7, Bartesaghi 6.5; Pulisic 6.5 (77′ Gimenez s.v.), Fullkrug 5.5 (70′ Nkunku 6). All. Allegri.
Torino (3-5-2): Paleari 5.5; Coco 5, Ismajli 5.5, Ebosse 5 (89′ Kulenovic s.v.); Pedersen 5.5, Gineitis 6 (74′ Casadei 6), Prati 5.5 (63′ Ilkhan 5.5), Vlasic 7, Obrador 5.5 (89′ Nkounkou s.v.); Simeone 7, Zapata 5.5 (63′ Adams 6). All. D’Aversa.