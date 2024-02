Pagelle Monza Milan: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

I voti ai protagonisti del match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Monza Milan

Le pagelle dei protagonisti del match Monza Milan, valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Migliore in campo di Dany Mota: l’esterno brianzolo lascia la sua firma sul match causando il rigore dell’1-0 e poi infilando pochi minuti dopo il 2-0. Ottima anche la prova di Pessina, al di là del rigore, gioca una partita di grande attenzione, mettendo lo zampino anche sugli ultimi due gol di Bondo e Colombo. A fine primo tempo Pioli ricorre ai cambi, non convinto dal turn over e i neo entrati fanno la differenza: Pulisic mette dentro per Giroud che riapre la partita. L’americano nel finale poi firma il pareggio con una gran rete.

FLOP: un cartellino rosso completamente gratuito quello di Jovic: una manata a palla lontana che costringe il Milan a cercare la rimonta con un uomo in meno.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6 (44′ Sorrentino 6); Birindelli 6, Izzo 6, Pablo Marí 6.5, A. Carboni 6; Gagliardini 6, Pessina 7; Colpani 6.5 (81′ Maldini sv), V. Carboni 6 (66′ Bondo 7), Dany Mota 7 (81′ Pereira sv); Djuric 6.5 (66′ Colombo 6.5). All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Florenzi 5 (83’ Musah SV), Thiaw 4, Gabbia 5, Theo Hernandez 6; Adli 4.5 (46′ Reijnders 6), Bennacer 5 (64′ Giroud 6.5); Chukwueze 5 (46′ Pulisic 7) Loftus-Cheek 5.5, Okafor 5 (46′ Leao 5); Jovic 4. All. Pioli.