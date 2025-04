Pagelle Napoli Empoli, i Top e i Flop del match di Serie A

I top e i flop del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: Pagelle Napoli Empoli

Un 3-0 che non ammette repliche, anche se l’Empoli non ha sfigurato al Maradona. Troppa però la differenza di valori e troppe le motivazioni del Napoli, che vuole tenere a tiro l’Inter e la possibilità di aggancio prima o poi. Per i toscani, sarà decisivo lo scontro diretto della prossima settimana con il Venezia. Ecco migliori e peggiori dei 90 minuti.

I TOP

Ovviamente non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i due marcatori della sfida, Scegliamo McTominay come migliore del Napoli e della partita per il merito di avere sbloccato l’incontro con una cavalcata che la dice lunga su quanto il suo calcio sia verticale. Un fattore decisivo per le strategie di Conte, al pari dell’inserimento con colpo di testa su assist di Lukaku, l’altro grande protagonista. Per il centrocampista siamo già a 8 gol in campionato, una quota che lo scozzese non aveva mai raggiunto in carriera. Capite perché anche pochi giorni fa si è detto felicissimo della sua avventura napoletana? Non sembri un paradosso, ma nell’Empoli salviamo Marianucci, lodato anche da Ciro Ferrara in telecronaca, uno che il mestiere di centrale lo ha fatto a livelli altissimi. Per letture e corpo a corpo non ha sfigurato, tenendo conto chi ha avuto da controllare

I FLOP

Non ci sono insufficienze tra i vincitori, tutti applicati come si deve secondo i desideri del loro tecnico. Forse non eccelle in splendore Gilmour, che fa un po’ il Lobotka per movimento e scarichi orizzontali, si smarca tanto e non molla un centimetro, ma non ha picchi da sottolineare. Se poi domani sulle pagelle dei quotidiani ci saranno valutazioni molto positive non ci sarà da stupirsi per il discorso fatto in premessa. Nell’Empoli discretamente male Goglichidze, che non ha un Neres continuo da controllare e neanche troppo servito: soffre però oltre misura le volte che lo punta e anche per questo si prende un’ammonizione, peraltro a giochi ampiamente decisi.