Pagelle Napoli Genoa, i Top e i Flop del match

I TOP e i FLOP del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Napoli Genoa.

É stata una gara vibrante Napoli-Genoa. Con molte occasioni e un risultato che riduce a 1 punto il margine di vantaggio della squadra di Conte sull’Inter. Quanto a Vieira, deve essere orgoglioso dei suoi, che senza particolari stimoli di classifica hanno interpretato alla grande la sfida. Ecco Top e Flop.

I TOP

Magari saremo ripetitivi, ma McTominay è la vera risorsa Contiana che il Napoli ha. Lo testimoniano ovviamente le due giocate dei gol: nella prima vede uno spazio sul taglio di Lukaku che obbliga il belga a uno sforzo in più per vincere il corpo a corpo, mettendolo però in grado di battere a rete; nella seconda si connette perfettamente al tempo d’inserimento di Raspadori, evitando di servire Politano che richiedeva a gran voce il passaggio. Nel Genoa ottima la prestazione del portiere Siegrist: il 33enne premia il coraggio del tecnico, che decide di puntare su di lui e ottiene una risposta più che adeguata. Tradotta molto semplicemente: tutto il prendibile lo ha preso, senza mai difettare in sicurezza e tanto meno in reattività.

I FLOP

I mugugni del Maradona sono quasi tutti orientati verso Anguissa. Non siamo esperti di psicologia di massa, disciplina non semplicissima da applicare in uno stadio di calcio. Ma la sensazione è che gli stiano rimproverando di non essere l’Anguissa che ha trascinato il Napoli fin dove è adesso. Questione di prontezza di riflessi, come quando arriva per un tap-in sotto rete e si fa intercettare il tiro. Questione di confusione mentale, come in certi controlli approssimativi. Questione di fiato, come quando nelle battute finali Lukaku gli spalanca una prateria e lui si fa rimontare, esausto. Nel Genoa fatica Frendrup, la cui opposizione sull’inserimento di Raspador nel 2-1 lascia alquanto a desiderare.