Pagelle Napoli Juve, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Napoli Juve: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Conte ha vinto contro i bianconeri di Spalletti
Il Maradona ha vissuto Napoli Juve, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2025/26. La squadra di Conte ha ospitato quella di Spalletti, protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop dei protagonisti della Sfida di Serie A
NAPOLI – Milinkovic-Savic 5; Beukema 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Di Lorenzo 6, Elmas 6, McTominay 6, Olivera 5.5 (70′ Spinazzola 6); Neres 7.5 (79′ Politano sv), Lang 6 (86′ Vergara sv); Hojlund 7,5.
JUVENTUS – Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 4, Koopmeiners 5; Cambiaso 4.5 (71′ Kostic 5), Locatelli 5, Thuram 5 (82′ Zhegrova sv), Cabal 4 (46′ David 4.5); McKennie 5; Conceicao 4,5 (75′ Miretti 5), Yildiz 7 (76′ Openda 5).
