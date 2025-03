Pagelle Napoli Milan, i voti ai protagonisti del match

I top e i flop del match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Napoli Milan

I TOP e i FLOP del match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Napoli Milan.

Una partita emozionante fino all’ultimo secondo, che ha detto che il Napoli non ci sta a fare scappare via l’Inter, mentre il Milan ha solo un torto: se ci fosse stato qualche minuto più a disposizione, è possibile che il punteggio sarebbe cambiato. La ripresa, infatti, è stata totalmente in mano al Diavolo, che esce dal Maradona con qualche rimpianto e con la sensazione di avere un futuro problematico visto come le squadre davanti stanno viaggiando a pieni giri. Ecco migliori e peggiori dell’incontro.

I TOP

Politano non ha avuto solo il merito di sbloccare il risultato immediatamente. Lo ha fatto con un inserimento perfetto, con sinistro imparabile spedito all’angolino. E poi ha macinato chilometri su chilometri in una continua proposta offensiva e tanti ripiegamenti. Il più beneficiato del 4-3-3 scelto nuovamente da Conte è stato lui, anche per la connessione riuscita con Di Lorenzo. Nella ripresa si è progressivamente offuscata la capacità di discernimento nelle scelte, ma era anche giusto che succedesse. Nel Milan Leao ha fatto svoltare la partita. Per ritmi, accelerazioni, strappi, chiusura del triangolo per il cross di Theo che è valso il 2-1, il portoghese ha rappresentato una novità. Ma perché Conceiçao lo ha tenuto fuori? Anche solo come messaggio agli avversari si è rivelato un segnale di debolezza.

I FLOP

L’ingresso di Billing era doveroso dato l’esaurirsi delle pile del centrocampo del Napoli. Ma l’ingenuità sul rigore poteva costare molto cara. E, inoltre, alcune scelte sono sembrate un po’ naif, come se non avesse capito che era necessario fare legna e metterci qualcosa in più. Dall’altra parte, Joao Felix non riesce proprio a scuotersi dal torpore. L’allenatore gli chiede di tornare indietro a dirigere le operazioni. Un rimprovero che gli arriva praticamente subito, nonostante il talentuoso portoghese all’inizio lo avesse fatto, limitandosi però ad appoggi ai difensori centrali piuttosto ovvi. Da segnalare un vibrante tackle proprio davanti alla sua panchina, come a volere rifuggire impressioni di superficialità. Resta il fatto che la sua sostituzione si è rivelata giusta, per non dire tardiva.