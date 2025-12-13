Pagelle Parma Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la 15a giornata

Pagelle Parma Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida del Tardini, valida per la 15a giornata del campionato di Serie A, in campo alle 18

La Lazio espugna il Tardini con una prova da grande squadra, riuscendo a battere il Parma nella 15ª giornata di Serie A pur giocando per lunghi tratti in doppia inferiorità numerica.

Un successo che pesa tantissimo per classifica e morale, maturato grazie alla rete di Tijjani Noslin, attaccante olandese capace di cambiare la partita con un ingresso determinante. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, hanno stretto i denti e difeso il risultato fino all’ultimo secondo, portando a casa tre punti che sanno di impresa.

La gara si è mossa su binari di grande equilibrio, anche dopo le espulsioni di Mattia Zaccagni e Toma Basic, episodi che hanno complicato ulteriormente il piano partita. Nonostante l’inferiorità numerica, la Lazio non si è limitata ad abbassarsi: ha continuato a pressare, a rimanere corta e a credere nella possibilità di trovare l’episodio giusto, mantenendo lucidità e spirito di sacrificio in ogni reparto. Le pagelle del match.

PAGELLE PARMA LAZIO

PARMA (4-2-3-1): Corvi 6; Britschgi 5.5, Delprato 5 (45′ Troilo 5.5), Valenti 4.5, Valeri 6.5; Bernabé 5.5, Estevez 5.5, Keita 5 (86′ Djuric sv); Benedyczak 5, Oristanio 5 (69′ Ondrejka 5); Pellegrino 6.

