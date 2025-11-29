Pagelle Parma Udinese: TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Parma Udinese: le valutazioni del match di Serie A con la vittoria dei bianconeri

Nel confronto tra Parma e Udinese, le pagelle Parma Udinese evidenziano un Parma in difficoltà, incapace di incidere e punito dagli errori individuali.

In porta, Corvi prende 5,5: qualche uscita incerta ma non totalmente compromettente. La difesa mostra limiti: Troilo 5,5 sbaglia sul rigore e perde un paio di marcature importanti, Valenti 5,5 per il gol subito e per le difficoltà con la palla tra i piedi, Delprato 6 in fase di contenimento, ma da capitano ci si attendeva qualcosa in più. Britschgi 6,5 è tra i più positivi, ordinato nel possesso e capace di far girare il gioco. Bernabé sale a 6,5 grazie a una ripresa convincente, mentre Benedyczak s.v. non incide.

A centrocampo, Keita 6,5 mette fisicità e qualche spunto interessante, Sorensen 6,5 resta ordinato e attento in fase difensiva, Valeri 6,5 crea qualche problema alla retroguardia avversaria. Subentrati Estevez 6 e Hernani 6 completano la mediana. In attacco, Cutrone 5,5 fatica a rendersi pericoloso, Pellegrino 6 si sacrifica ma non basta, mentre Ondrejka 6,5 mostra buone qualità nel breve tempo a disposizione.

L’Udinese si conferma più concreta: Davis e Zaniolo 7,5 per le giocate decisive, Bertola 7 guida la difesa, Kabasele 6,5 e Zanoli 6,5 completano un reparto solido. Il portiere Okoye 6,5 salva qualche situazione difficile.

L’allenatore Cuesta riceve 5,5 per la gestione della squadra, mentre Runjaic dell’Udinese ottiene 6,5 per aver preparato bene il match.

In sintesi, le pagelle Parma Udinese mostrano la superiorità dei friulani e la necessità per il Parma di ritrovare compattezza e incisività nelle prossime partite.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A