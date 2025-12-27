Juventus News
Pagelle Pisa Juventus, ecco i TOP e FLOP del match della diciasettesima giornata di Serie A
Pagelle Pisa Juventus, ecco i TOP e FLOP del match della diciasettesima giornata di Serie A dell’Arena Garibaldi andato in scena alle 20.45
Finisce con il successo esterno per 2-0 della Juventus in casa del Pisa. All’Arena Garibaldi i bianconeri, nonostante le difficoltà e i due pali del Pisa sul punteggio di 0-0, seguite dal palo di Kelly, si impongono grazie alle reti di Kalulu e Yildiz nel match della diciassettesima giornata di Serie A.
Le nostre pagelle ai protagonisti del match.
PAGELLE PISA JUVENTUS
Pisa: Semper 6, Angori 6 (64′ Bonfanti 5), Caracciolo 6, Canestrelli 5.5, Leris 6 (77′ Lorran sv), Tramoni 6.5, Touré 5.5, Aebischer 5.5 (77′ Marin sv), Vural 5.5 (64′ Hojholt 5.5), Moreo 6, Calabresi 5 (83′ Buffon sv)
Juventus (3-4-2-1): VEDI I VOTI DEI BIANCONERI