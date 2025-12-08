Voti&Stats
Pagelle Pisa Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Vittoria d’oro per il Parma sul campo del Pisa. In Toscana decide il rigore di Benedyczak arrivato sul finire del primo tempo. Ecco i voti del match:
PISA (3-5-2): Scuffet 6; Calabresi 6 (76′ Moreo 6), Caracciolo 5.5, Canestrelli 6; Touré 6, Piccinini 5.5 (76′ Lorran s.v.), Aebischer 5.5, Marin 5.5 (46′ Akinsanmiro 5), Angori 5.5 (46′ Léris); Nzola 4, Meister 6 (85′ Tramoni s.v.)
PARMA (3-5-2): Corvi 6.5; Delprato 6.5, Estevez 6.5, Valenti 6; Britschgi, 6.5 Bernabè 6 (75′ Ordonez s.v.), Keita 6.5, Valeri 7; Ondrejka 6.5 (59′ Sorensen 6.5), Benedyczak 7 (75′ Oristanio s.v.; 90’+1 Lovik s.v.); Pellegrino 6.
