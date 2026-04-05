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Pagelle Pisa Torino: Adams bomber a sorpresa, Pedersen faro! Tramoni spreca tutto – I VOTI
Pagelle Pisa Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Pisa Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE PISA TORINO
PISA – Semper 6; Calabresi 6 (dall’86’ Cuadrado s.v), Caracciolo 6,5, Canestrelli ; Leris 6,5 (dall’86’ Touré s.v), Aebischer 6,5, Hojholt 5,5 (dal 77′ Akinsanmiro s.v), Angori 6; Moreo 5,5 (dal 58′ Loyola 6), Tramoni 5; Meister 6 (dal 58′ Stojilkovic 6,5).
TORINO – Paleari 6; Coco 5,5, Ismajli 6, Ebosse 6,5; Pedersen 7, Gineitis 6,5, Prati 5,5 (dal 62′ Casadei 6), Obrador 6; Vlasic 5,5; Simeone 5,5 (dal 72′ Anjorin 6), Kulenovic 5,5 (dal 62′ Adams 7).
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