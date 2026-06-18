Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Pagelle Repubblica Ceca Sudafrica: delude Schick, Mokoena eroe dal dischetto. I VOTI

Published

2 ore ago

on

By

Schick con la maglia della Repubblica Ceca

Pagelle Repubblica Ceca Sudafrica: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Pagelle Repubblica Ceca Sudafrica: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar 5.5; Coufal 6, Hranac 6, Holes 6; Darida 5.5 (55′ Sulc 5), Cerv 6 (78′ Zima sv), Sojka 6 (55′ Zeleny 6), Sadilek 7 (67′ Soucek 6), Krejci 6.5; Hlozek 6 (67′ Provod 6), Schick 5. Ct. Koubek

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 5.5; Mudau 5.5, Mbokazi 5, Okon 5, Modiba 5; Adams 5 (46′ Mofokeng 5.5), Mbatha 5.5; Appollis 6, Mokoena 7.5, Maseko 6.5 (84′ Sebeleke sv); Rayners 5.5 (66′ Makgopa 5.5). Ct. Broos

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×