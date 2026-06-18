Calcio Estero
Pagelle Repubblica Ceca Sudafrica: delude Schick, Mokoena eroe dal dischetto. I VOTI
Pagelle Repubblica Ceca Sudafrica: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Repubblica Ceca Sudafrica: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar 5.5; Coufal 6, Hranac 6, Holes 6; Darida 5.5 (55′ Sulc 5), Cerv 6 (78′ Zima sv), Sojka 6 (55′ Zeleny 6), Sadilek 7 (67′ Soucek 6), Krejci 6.5; Hlozek 6 (67′ Provod 6), Schick 5. Ct. Koubek
SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 5.5; Mudau 5.5, Mbokazi 5, Okon 5, Modiba 5; Adams 5 (46′ Mofokeng 5.5), Mbatha 5.5; Appollis 6, Mokoena 7.5, Maseko 6.5 (84′ Sebeleke sv); Rayners 5.5 (66′ Makgopa 5.5). Ct. Broos
Ultimissime
video
Jacobelli: «La battuta di Infantino sull’Italia ha fatto ridere solo lui. Mondiale a 48 squadre pura manovra elettorale» ESCLUSIVA VIDEO
Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Calcionews24 per analizzare le prime giornate del Mondiale 2026 Xavier Jacobelli...