Pagelle Roma Juve: Pisilli, che bellezza! Gatti eroe, Yildiz divide. I voti dei quotidiani

Pagelle Roma Juve: Pisilli, che bellezza! Gatti l’eroe dei bianconeri. I voti dei quotidiani sportivi ai protagonisti del big match

Il big match tra Roma e Juventus ha offerto innumerevoli spunti di riflessione per gli addetti ai lavori. Incrociando le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi nazionali, emerge un quadro molto dettagliato sulle prestazioni individuali, con giudizi unanimi e marcate divergenze di opinione.

Partendo dalla compagine padrona di casa, il dominatore del centrocampo è Niccolò Pisilli, premiato con un 7,5 da due testate e incoronato migliore in assoluto. Unanimità totale per il solido blocco composto da Ndicka, Wesley e Malen, esaltati con un sette per le giocate decisive. Molto bene pure Manu Kone. Serata da dimenticare per i subentrati: El Aynaoui e Ghilardi rimediano insufficienze tra il cinque e il cinque e mezzo a causa di palesi distrazioni. Divergenze nette si registrano su Zeki Celik e su Lorenzo Pellegrini, che passa dall’essere esaltato per la grinta all’essere definito il peggiore in campo. Anche Devyne Rensch divide profondamente la critica calcistica nazionale.

Spostando l’analisi sulla sponda bianconera, l’eroe della partita è Federico Gatti, che riceve un clamoroso 8 per l’inaspettato apporto offensivo. Plauso convinto per Francisco Conceicao, Jeremie Boga e Zhegrova, costantemente premiati con un 7. Il vero disastro unanime porta il nome di Jonathan David, punito con un severo 5 da tutti e giudicato il peggiore. Grave insufficienza anche per Lloyd Kelly, in totale balia degli avversari e fermo al 5. Il caso più controverso per gli ospiti riguarda Kenan Yildiz, il cui voto spazia da un 7 a un deludente 5,5. Giudizi spaccati per Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Andrea Cambiaso e Teun Koopmeiners, che dividono i giornalisti tra clamorose bocciature e sufficienze risicate. Infine, pure il portiere Mattia Perin divide la giuria.