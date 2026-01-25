Serie A
Pagelle Roma Milan, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata
Pagelle Roma Milan, i voti della sfida dell’Olimpico: analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A
Si chiude Roma Milan, sfida valida per la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Olimpico.
I VOTI
ROMA: Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Ghilardi 7-; Celik 6.5, Koné 6 (59′ Pisilli 6), Cristante 6, Wesley 6.5; Soulé 5,5 (85′ Venturino sv), Dybala 5,5 (69′ Pellegrini 7); Malen 5.5 (69′ Robinio Vaz 6)
MILAN: Maignan 7; Tomori 6.5, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5.5 (46′ Athekame 5.5), Ricci 6.5 (79′ Loftus-Cheek sv), Modric 7.5, Rabiot 6.5, Bartesaghi 5.5; Nkunku 5.5 (69′ Pulisic 6), Leao 5 (68′ Fullkrug 6).
