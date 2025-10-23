 Pagelle Roma Viktoria Plzen, i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Roma News

Pagelle Roma Viktoria Plzen, i TOP e FLOP della sfida di Europa League

Dybala

Pagelle Roma Viktoria Plzen: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Europa League. Le valutazioni del match dell’Olimpico

Dopo il passo falso in campionato contro l’Inter, la Roma guarda subito all’Europa League con la voglia di rialzarsi. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario insidioso e in ottimo momento di forma, per la 3ª giornata della League Phase. I giallorossi escono sconfitti per 2-1. Ecco le pagelle della sfida:

I VOTI

ROMA – Svilar 5.5; Ziolkowski 4 (30′ El Shaarawy 6), Mancini 6, Hermoso 5; Celik 5.5 (67′ Bailey 6), Koné 5 (46′ Pisilli 6), El Aynaoui 5, Wesley 6.5; Soulé 6 (74′ Ndicka 6), Dybala 6.5; Dovbyk 5.5 (74′ Ferguson 5).

VIKTORIA PLZEN – Jedlicka 6.5; Paluska 6.5 (68′ Havel 6.5), Dweh 6, Jemelka 5 (64′ Markovic 6), Spacil 6.5 (81′ Zeljkovic s.v.); Cerv 6, Souaré 7.5; Memic 6, Ladra 6.5 (64′ Visinsky 5), Adu 7.5 (81′ Bello s.v.); Durosinmi 6

LEGGI ANCHE – Roma Viktoria Plzen, primo tempo da incubo per i giallorossi di Gasperini: succede di tutto in 3 minuti!

Roma News

