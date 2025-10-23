Roma News
Pagelle Roma Viktoria Plzen, i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Roma Viktoria Plzen: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Europa League. Le valutazioni del match dell’Olimpico
Dopo il passo falso in campionato contro l’Inter, la Roma guarda subito all’Europa League con la voglia di rialzarsi. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario insidioso e in ottimo momento di forma, per la 3ª giornata della League Phase. I giallorossi escono sconfitti per 2-1. Ecco le pagelle della sfida:
I VOTI
ROMA – Svilar 5.5; Ziolkowski 4 (30′ El Shaarawy 6), Mancini 6, Hermoso 5; Celik 5.5 (67′ Bailey 6), Koné 5 (46′ Pisilli 6), El Aynaoui 5, Wesley 6.5; Soulé 6 (74′ Ndicka 6), Dybala 6.5; Dovbyk 5.5 (74′ Ferguson 5).
VIKTORIA PLZEN – Jedlicka 6.5; Paluska 6.5 (68′ Havel 6.5), Dweh 6, Jemelka 5 (64′ Markovic 6), Spacil 6.5 (81′ Zeljkovic s.v.); Cerv 6, Souaré 7.5; Memic 6, Ladra 6.5 (64′ Visinsky 5), Adu 7.5 (81′ Bello s.v.); Durosinmi 6
