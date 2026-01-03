Pagelle Sassuolo Parma, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Parma News Pagelle Sassuolo Parma, TOP e FLOP del match di Serie A Published 12 minuti ago on 3 Gennaio 2026 By Redazione CalcioNews24 Pagelle Sassuolo Parma: i voti dei protagonisti della sfida del campionato di Serie A 2025/2026 Pagelle Sassuolo Parma, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i Top e Flop della Sfida. VOTI SASSUOLO PARMA Related Topics:breaking NewsNews Il calcio del giorno Ultimissime Calcio Estero21 ore ago Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News... video Video2 settimane ago Juve Roma 2-1: li bianconeri rialzano la testa! E lo Scudetto… – VIDEO di Andrea Bargione dall’Allianz Stadium Juve Roma, l’analisi di Bargione: forza mentale decisiva e piedi per terra per restare in alto e competere – VIDEO...