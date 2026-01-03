 Pagelle Sassuolo Parma, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24
Connect with us

Parma News

Pagelle Sassuolo Parma, TOP e FLOP del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 minuti ago

on

By

Andrea Pinamonti

Pagelle Sassuolo Parma: i voti dei protagonisti della sfida del campionato di Serie A 2025/2026

Pagelle Sassuolo Parma, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i Top e Flop della Sfida.

VOTI SASSUOLO PARMA

Related Topics: