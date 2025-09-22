Pagelle Torino Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo… Ma il peggiore di tutti e il tecnico Baroni

La netta vittoria dell’Atalanta sul Torino per 3-0 ha messo in luce le grandi qualità degli orobici e le gravi lacune dei granata. Una partita dominata che ha visto protagonisti diversi elementi, ma anche prestazioni decisamente insufficienti. Andiamo a vedere i Top e i Flop secondo le maggiori testate sportive, analizzando anche le “anomalie” di voto.

TOP

Nikola Krstovic (Atalanta) – Per Tuttosport è un 8, mentre per La Gazzetta dello Sport ottiene un 7,5. Entrambe le testate lo premiano come migliore in campo per la sua doppietta e la capacità di capitalizzare ogni occasione. È stato letale, in particolare, nello «staccarsi da Maripan» e nel colpire due volte, chiudendo di fatto la partita. Un pomeriggio da incorniciare per l’attaccante montenegrino, autore di «terza doppietta nel 2025».

Lazar Samardzic (Atalanta) – Voto 7,5 per Tuttosport e 7,5 per La Gazzetta dello Sport. Il fantasista è stato il vero motore della manovra offensiva, un «centro di gravità» che ha messo in difficoltà la retroguardia granata. Gli è mancato solo il gol, ma ha fornito un assist e colpito un palo, dimostrando tutta la sua qualità nel dribbling e nella visione di gioco. Ha mostrato i «migliori colpi del suo repertorio».

Marco Carnesecchi (Atalanta) – Per Tuttosport un 7, per La Gazzetta dello Sport un 7. Il portiere atalantino si è rivelato decisivo nei momenti chiave della partita, come sottolineato da entrambe le fonti. Ha «impedito al Torino di rientrare in partita», prima parando su Simeone e poi «deprimendo il Toro» dicendo no a Zapata dal dischetto.

FLOP

Guillermo Maripan (Torino) – Voto 4,5 per Tuttosport e 4,5 per La Gazzetta dello Sport. Assoluto peggiore in campo per i granata. Viene definito «irriconoscibile» da Tuttosport e la Gazzetta gli chiede «dove sia sull’1-0 e perché si faccia bruciare così e aggirare così sugli altri due gol». Sostituito all’intervallo, la sua prestazione è un «grosso campanello d’allarme» per la difesa granata, impreparata ad affrontare gli attaccanti atalantini.

Ivan Ilic (Torino) – Voto 5 per Tuttosport e 4,5 per La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista serbo è stato «confuso, quasi un corpo estraneo» secondo la Gazzetta, mentre Tuttosport lo definisce «svogliato e quasi impassibile». Una prestazione che ha deluso le aspettative, mostrando «un passo in meno rispetto agli altri».

Davide Baroni (Allenatore Torino) – Voto 4 per Tuttosport e 5 per La Gazzetta dello Sport. Non riesce a dare la scossa alla squadra che «cede alla prima difficoltà» e «nemmeno i tre cambi a inizio ripresa danno la scossa». La Gazzetta, pur concedendogli mezzo voto in più, sottolinea come «lo vedi sconsolato per lunghi tratti».