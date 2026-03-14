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Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTI
Pagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE UDINESE JUVE
UDINESE – Okoye 6.5; Ehizibue 6, Kabasele 5.5, Kristensen 6; Zarraga 5 (77’ Mlacic sv), Ekkelenkamp 5.5 (67’ Miller 6), Karlstrom 5.5 (77’ Piotrowski sv), Atta 5.5 (85’ Gueye sv), Kamara 6 (67’ Arizala 6); Zaniolo 5, Davis 6.
JUVENTUS – Perin 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6.5, Cambiaso 6 (90+2’ David sv); Locatelli 6.5, Thuram 6 (49’ Koopmeiners 6); Conceiçao 6.5 (79’ Miretti sv), McKennie 6, Boga 7 (79’ Gatti sv); Yildiz 7 (90+2’ Kostic sv).
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