Palermo, Inzaghi sta volando con i rosanero. La situazione non lascia alcun dubbio vista la Serie B - Calcio News 24

Palermo, Inzaghi sta trascinando i rosanero. La situazione attuale della squadra!

Il Palermo corre veloce verso la fine del girone d’andata, spinto dall’entusiasmo per le tre vittorie consecutive che lo hanno proiettato in piena lotta per la promozione diretta. Ma non sono solo i punti a far sorridere mister Inzaghi: la vera forza dei rosanero sta nella ritrovata solidità difensiva, una base di cemento armato su cui costruire sogni di gloria, come analizza oggi il Corriere dello Sport.

La gara contro la Sampdoria non ha portato solo tre punti pesantissimi, ma ha anche confermato un trend fondamentale: al “Renzo Barbera”, il Palermo non prende gol. Terzo successo interno di fila e terzo clean sheet consecutivo tra le mura amiche. Una statistica non casuale, visto che i rosanero avevano già blindato la porta in casa a inizio stagione contro Frosinone, Bari e Venezia.Inzaghi può gongolare: la sua squadra, insieme alla Juve Stabia, è la regina dei clean sheet casalinghi in Serie B, con ben 6 partite senza subire reti. Un dato che sale a 8 in stagione considerando anche la Coppa Italia a Cremona e la vittoria di Bolzano. Proprio il successo contro il Sudtirol rappresenta però l’unica eccezione in trasferta, dove il Palermo mostra ancora qualche fragilità, subendo gol da 6 gare consecutive.

La prossima sfida ad Avellino sarà un banco di prova cruciale per invertire la rotta anche lontano dalla Sicilia.Nonostante il mal di trasferta, i numeri complessivi sono da primato: con sole 11 reti al passivo, il Palermo vanta la miglior difesa del torneo insieme al Modena. Un risultato frutto del grande lavoro di Inzaghi, che ha saputo dare compattezza e organizzazione a una squadra che l’anno scorso, sotto la guida di Dionisi, pagava spesso dazio per le disattenzioni difensive.

Merito del collettivo, ma anche dei singoli. Joronen tra i pali è una sicurezza, e il terzetto di difensori centrali composto dagli esperti Bereszynski, Bani e Ceccaroni offre garanzie assolute. Il vento è cambiato, soprattutto al “Barbera”, che continua a essere un fattore: contro la Sampdoria c’erano oltre 25.000 spettatori, un dato che, pur in leggero calo, in Serie A varrebbe le zone alte della classifica delle presenze. La squadra è tornata ad allenarsi a Torretta dopo due giorni di riposo, pronta a blindare ancora la sua porta e a continuare la scalata verso il sogno promozione.