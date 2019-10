Paletta si allena con il Monza: l’ex Milan è svincolato

Paletta si allena con il Monza: l’ex difensore argentino del Milan è svincolato e potrebbe essere tesserato dal club allenato da Brocchi

Gabriel Paletta potrebbe tornare a calcare i campi da calcio italiani. Dopo l’esperienza in Cina, l’ex difensore di Milan e Parma è al momento svincolato: come riportato da La Gazzetta di Parma, si sta allenando con il Monza, che milita in Lega Pro nel Girone A.

Come riportato dal quotidiano, Brocchi valuterà le condizioni del difensore e potrebbe decidere di tesserarlo.