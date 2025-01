Palladino: «Loro sono stati più cinici; errori? Fanno parte della crescita, analizzeremo e miglioreremo»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta subita dai viola in casa contro il Napoli

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Sapete che degli arbitri non parlo e non lo faccio neanche stavolta, gli errori fanno parte del gioco e non li ho visti nemmeno per cui non posso commentarli. Abbiamo approcciato bene la gara contro una squadra molto forte alla quale devo fare i complimenti. Il Napoli ha meritato questa vittoria ed è stato più cinico castigandoci. Loro hanno avuto più il pallino del gioco nella parte centrale del match. Mi dispiace aver concesso il terzo rigore che ci ha tagliato le gambe, queste sono partite che ci fanno crescere. Abbiamo tanti giovani, dobbiamo imparare dagli errori fatti e resettare per poi pensare alla prossima gara».

ERRORI FRUTTO DI INESPERIENZA – «Gli errori fanno crescere, solo sbagliando si può analizzare e lavorare. Compito mio analizzare ogni piccolo dettaglio che non stiamo facendo. Oggi ci siamo difesi bene perché sapevamo delle loro rotazioni, però abbiamo sbagliato sulla riconquista della palla riconcedendogliela a loro. Su questo non siamo stati bravi, ma ci lavoreremo. Siamo una squadra molto giovane, con tanti ragazzi che devono fare esperienza e crescere».

DIFESA A 3 – «La difesa a 3 è stata in funzione della squadra avversaria, col 4-2-3-1 abbiamo fatto un bellissimo percorso però il 3-4-3 è nelle nostre corde. Abbiamo giocato bene tecnicamente per larghi tratti mettendo in difficoltà il Napoli, al di là dei numeri che lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo lavorare sui dettagli, perché stasera è difficile accettare questo 3-0. I ragazzi meritavano almeno un gol per quanto fatto, però dobbiamo guardare avanti e capire la nostra forza mettendoci qualcosa in più tutti quanti».