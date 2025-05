Palladino: «Abbiamo fatto una grande partita, poi quando trovi un portiere come Svilar di fronte però...»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta subita dai viola nella trasferta contro la Roma

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Oggi abbiamo affrontato una squadra molto solida, una squadra organizzata e abbiamo fatto una grande prestazione. C’è rammarico per la sconfitta, per il risultato ma siamo venuti qui per mettere in difficoltà la Roma. Abbiamo affrontato un grande portiere, era difficilissimo fargli gol e se finisce migliore in campo vuol dire che la nostra prestazione è stata giusta. Ho messo tutte le frecce a disposizione, però ci deve dare grande autostima questa partita in vista di giovedì che abbiamo una finale».

ZANIOLO TITOLARE – «L’ho visto carico e motivato questa settimana, tante volte credo al gol dell’ex e mi aspettavo facesse un’ottima partita. Ha fatto quello che doveva fare, ha tenuto botta e poteva anche far gol. Io sono contento della sua prestazione, credo in tutti questi ragazzi».

MANCATA LA SPINTA DEGLI ESTERNI – «Purtroppo sui quinti abbiamo un po’ di sfortuna in questo periodo, Gosens stanotte ha avuto vomito e ha stretto i denti e già al trentesimo mi aveva chiesto il cambio. Purtroppo mi sono dovuto adattare, Ndour nel secondo tempo ha fatto una bella partita e ho cercato di mettere in difficoltà la Roma. Purtroppo quando ti ritrovi un portiere così davanti…».