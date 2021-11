Pallone d’Oro 2021, Messi: «Tutti i Palloni d’Oro sono speciali. Psg? Totalmente felice»

Lionel Messi, vincitore del Pallone d’Oro 2021, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo aver vinto il trofeo

DICHIARAZIONI – «I Palloni d’Oro che ho vinto sono tutti speciali, questo perchè arrivato dopo la vittoria in Coppa America con l’Argentina. Psg? Non so come andrà, ma non penso ai premi individuali. Gli obiettivi sono i trofei di squadra, abbiamo una grande rosa. Qui sono totalmente felice, sono convinto di poter crescere molto con i compagni. Maradona? E’ passato un anno dalla morte di Diego. Ho molti ricordi con lui, abbiamo

condiviso tanto. Mi manca».