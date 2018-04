Pallotta ci crede: «In 5 anni voglio vincere tutto»

Il sogno di James Pallotta: il presidente della Roma vuole ottenere grandi successi nei prossimi 5 anni della sua gestione

James Pallotta, presidente della Roma, a poche ore dalla semifinale d’andata di Champions League in casa del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Espn: «Entro cinque anni vorrei che la Roma avesse un proprio stadio, vincesse una Champions League, uno scudetto e anche una Coppa Italia. Poi vorrei che mi restassero i pochi capelli che ho».

Il numero 1 giallorosso ha continuato: «Sono superstizioso. A Barcellona non c’ero, ma ho visto il ritorno all’Olimpico. Penso di fare la stessa cosa. Dove vedrò la partita? Non lo dico pubblicamente, ma c’è un ristorante italiano a Londra dove con Baldini ho già visto partite in passato. Se arriviamo in finale? Non sono mai stato a Kiev, mi piacerebbe andarci. La superstizione di vedere le partite in casa? In quel caso non sarà un match casalingo per nessuna delle due che avranno la fortuna di giocarlo. Niente potrebbe impedirmi di vederla».