 Panathinaikos, rivoluzione in corso: dopo la scelta di Benitez, tra i candidati alla direzione sportiva anche un italiano
1 minuto ago

Dopo aver affidato la panchina a Rafa Benitez, il Panathinaikos è pronto a completare la propria rivoluzione tecnica con la scelta di un nuovo direttore sportivo.

Tra i profili valutati dal club ateniese figura anche l’italiano Giancarlo Romairone, ex dirigente di Bari, Triestina e Chievo, fino a pochi mesi fa collaboratore di Angelo Fabiani nell’area tecnica della Lazio. Per lui potrebbe aprirsi così la possibilità di una nuova avventura all’estero.

L’arrivo di Benitez al posto di Kontis ha già segnato un cambio di rotta importante, e la società greca intende ora individuare un ds in grado di affiancare il tecnico spagnolo nel nuovo progetto.

Un elemento che potrebbe giocare a favore di Romairone è proprio il rapporto di fiducia che Benitez ha spesso instaurato con dirigenti italiani nel corso della sua carriera: basti pensare alle collaborazioni con Mauro Pederzoli ai tempi del Liverpool o con Filippo Fusco in altre esperienze.

Il Panathinaikos, comunque, mantiene aperte più piste e continuerà a valutare diversi candidati prima di arrivare alla scelta definitiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

