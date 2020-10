El Papu Gomez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Cagliari. Le parole del fantasista

El Papu Gomez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Cagliari. Le parole del fantasista.

«Tifosi? Abbiamo uno stadio bellissimo, speriamo possano tornare quanto prima. Con questo atteggiamento anche contro Ajax e Liverpool? L’Atalanta non sa giocare in altri modi, scenderemo in campo con il nostro solito atteggiamento anche in Champions».