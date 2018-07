Paratici racconta: «Ecco come ho portato Cristiano Ronaldo alla Juventus»

Il direttore sportivo della Juventus Paratici spiega come si è avverato il sogno di portare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.

Galeotta fu la sconfitta in Champions League. E’ proprio il caso di dirlo per la Juventus e Cristiano Ronaldo. Proprio la partita di Champions League tra Real Madrid e Juventus della scorsa stagione è stata la scintilla che ha fatto partire la trattative per portare il giocatore portoghese in bianconero.

Paratici, direttore sportivo della Juventus, in un’intervista rilasciata durante la presentazione di Cristiano Ronaldo di oggi pomeriggio ha parlato di come il sogno di portare il talento portoghese dal Real Madrid alla squadra bianconera, si sia realizzato proprio in quella sera dello scontro diretto di Champions «L’idea ‘folle’ è nata dopo la prima partita qui, quando Cristiano ha ricevuto la standing ovation dopo il gol in rovesciata». Queste le parole del Direttore sportivo della Juventus.

«Durante la settimana ci siamo sentiti con il suo agente, Mendes – ha proseguito il direttore sportivo della Juventus, Paratici – Mi ha detto che Cristiano Ronaldo era rimasto colpito da tutta questa attenzione che aveva ricevuto. Ha detto: “Vorrebbe venire a giocare alla Juve un giorno». La risposta di Paratici all’affermazione di Cristiano Ronaldo dopo la partita di Champions è stata: «Ci sono tanti sogni ma pochi si avverano…».

I contatti tra Paratici e Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, sono proseguiti per la trattativa che ha portato Joao Cancelo, seguito dallo stesso agente del talento portoghese, alla Juventus. Mendes rivelò a Paratici la situazione che c’era a Madrid con Cristiano Ronaldo che voleva lasciare il club, quindi dopo aver parlato con il presidente Agnelli, iniziò la trattativa visto che il Presidente Juventino dette il via dicendo «Vai avanti, vedi se c’è questa opportunità’.».

L’opportunità per la Juventus si rivelò un colpo unico di portare a Torino un giocatore, Cristiano Ronaldo, universalmente riconosciuto come il più determinante giocatore al mondo e il più titolato.

Paratici, direttore sportivo della Juventus, chiude commentando che «quando le trattative sono fatte da due grandi club, quasi istituzioni, come la Juve e il Real Madrid e hai una terza parte che è la volontà del giocatorepiù la personalità dei suoi agenti, è chiaro che poi diventa più facile fare business e i trasferimenti».

Ecco come è nata la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, grazie all’intuito del direttore sportivo dei bianconeri Paratici.