Paratici Fiorentina, ci siamo! L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola: accordo ai dettagli

La classifica è impietosa, la zona salvezza distante otto punti e l’incubo retrocessione sempre più concreto. Eppure Rocco Commisso non intende arrendersi. Il presidente della Fiorentina prepara una mossa destinata a cambiare radicalmente gli equilibri interni: l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell’area tecnica.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa è ormai alle battute finali. Il manager piacentino, protagonista assoluto della Juventus dei nove scudetti consecutivi, è rientrato oggi in Italia e le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per arrivare alla fumata bianca.

La proposta messa sul tavolo da Commisso è di altissimo livello. Per Paratici è pronto un contratto quinquennale a cifre molto elevate, ma soprattutto la garanzia dei pieni poteri sull’intera area sportiva. All’ex dirigente bianconero verrebbe affidata la riorganizzazione completa del club: dalla scelta dell’allenatore alla revisione dello staff, fino alla gestione totale del mercato di gennaio, considerato cruciale per tentare una disperata rincorsa salvezza.

Nei contatti avuti nei giorni scorsi, tra Commisso e Paratici sarebbe scattata una sintonia immediata. Da una parte la volontà del presidente di rimediare agli errori commessi nella scorsa estate, dall’altra l’ambizione del dirigente di cimentarsi in una sfida estrema, con l’obiettivo di compiere un vero miracolo sportivo.

Il ritorno di Paratici in Serie A arriva dopo quattro anni e mezzo dall’addio alla Juventus e a circa 30 mesi dalle vicende giudiziarie che avevano interrotto la sua carriera in Italia. Fino a ieri operativo al Tottenham in tandem con il direttore sportivo Johan Lange, Paratici ha deciso di lasciare Londra dopo l’uscita di scena di Daniel Levy, storico presidente degli Spurs, dimessosi a settembre dopo 25 anni.

Senza più il suo punto di riferimento in Inghilterra e con la voglia mai sopita di rientrare nel calcio italiano – era stato vicino anche al Milan – Paratici ha scelto Firenze. Una piazza ferita, una squadra depressa e una missione complicatissima: ricostruire in corsa per evitare il disastro sportivo. Una sfida affascinante, ma dal margine d’errore praticamente nullo.