Il Manchester United tenta il colpo in dirigenza: occhi su Paratici

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è finito nel mirino del Manchester United. Il club inglese è pronto a tentarlo

Fabio Paratici in Premier League? Il direttore sportivo, uomo forte della Juventus, grande artefice dell’operazione Cristiano Ronaldo (come raccontato da Pavel Nedved, è stato proprio il direttore sportivo juventino a dare il via al maxi-affare). Secondo la stampa inglese il dirigente, dopo esser finito nel mirino di Real Madrid e Milan, è finito sull’agenda del Manchester United. Ed Woodward, amministratore delegato del Manchester, vuole un uomo nuovo al suo fianco, è alla ricerca di un profilo di spicco che guidi la squadra mercato.e starebbe pensando anche al dirigente della Juventus.

Andrea Berta dell’Atletico Madrid e Paul Mitchell del Lipsia sono gli altri candidati a un posto da direttore sportivo nel Manchester United. Il Manchester United farà un tentativo anche per Paratici ma il ds, fresco di rinnovo triennale insieme a Beppe Marotta, Pavel Nedved e ad altre figure della dirigenza, non lascerà la Juventus. I bianconeri hanno puntato fortemente sulla nuova ‘triade’ e non intendono lasciar andare il direttore sportivo, braccio destro di Beppe Marotta, voluto fortemente dall’amministratore delegato al momento del suo addio alla Sampdoria. Lo United, con ogni probabilità, dovrà guardare altrove.