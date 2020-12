Parma, Brunetta e il Covid-19: «Una brutta esperienza»

Juan Francisco Brunetta ha parlato dell’esperienza avuta con il Covid-19

«Non è stato facile all’inizio perché ero lontano dalla famiglia, ero qui da solo. E in più ho anche contratto il Covid. È stato difficile ma mi è servito per essere più forte, per crescere anche a livello mentale e per fortuna ora l’ho superato. È stata un’esperienza brutta ma mi è servita per rinforzarmi, crescere a livello di testa e affrontare le sfide che verranno. Grazie a Dio ho recuperato».