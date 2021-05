Parma, comunicato l’esonero a D’Aversa: out anche il ds Carli

Dopo la sconfitta maturata ieri nell’ultimo turno di campionato, il Parma ha comunicato l’esonero al tecnico D’Aversa e al ds Carli

Dopo la sconfitta maturata ieri contro la Sampdoria per 3-0 nell’ultimo turno di campionato e la già matematica retrocessione in Serie B, il Parma ha comunicato a Roberto D’Aversa che non sarà più il tecnico dei gialloblù.

A riportare la notizia è SkySport e pare che anche il direttore sportivo Carli non farà più parte del progetto Parma insieme al tecnico D’Aversa.