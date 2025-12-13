Parma, i convocati di Cuesta per la sfida contro la Lazio: ecco la lista completa dei ducali

Parma, i convocati del tecnico dei ducali Cuesta per la partita contro la Lazio: la lista completa, i dettagli

Parma e Lazio si avvicinano al calcio d’inizio e, a poche ore dal match, Carlos Cuesta ha reso nota la lista dei convocati. Il tecnico crociato ha ufficializzato l’elenco completo dei giocatori a disposizione

L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match Parma-Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Ennio Tardini e valido per la quindicesima giornata di Serie A Enilive.

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

