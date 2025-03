Parma, Crespo incorona Pellegrino: «Ha trovato un ragazzo che può aiutare per la salvezza»

Parma, le parole di Hernan Crespo su Mateo Pellegrino dopo la doppietta al Torino: «Ecco un altro attaccante argentino che sa buttarla dentro»

Con la doppietta contro il Torino il Parma ha trovato in Mateo Pellegrino un’arma in più: il figlio d’arte (il padre l’ex calciatore Mauricio Pellegrino è stato anche vice di Mourinho nell’Inter del triplete) può essere l’arma in più per Chivu per raggiungere la salvezza, a cominciare già dalla prossima con il Monza. A la Gazzetta dello Sport Hernan Crespo ha parlato del nuovo centravanti argentino: di seguito le sue parole.

«La gente di Parma ha conosciuto un altro centravanti argentino che sa buttarla dentro, e questo non può che farmi piacere, visto che a Parma sono molto legato. Mateo lo seguo da diverso tempo, ha un fisico importante, è bravo di testa e in area di rigore ha fame, che è la dote migliore di un attaccante. Non so dove possa arrivare, ma so che non gli si deve mettere pressione e lo si deve lasciar crescere con calma. Il Parma ha trovato un ragazzo che può dare una mano a raggiungere la salvezza».