Parma, Darmian: «Sconfitta immeritata, ora rialziamo la testa»

Il terzino del Parma Darmian ha analizzato la sconfitta incassata tra le mura del Tardini contro l’Hellas Verona

(dal nostro inviato allo stadio Tardini, Antonio Parrotto) – C’è rammarico in casa Parma al triplice fischio della sfida contro l’Hellas Verona, persa di misura per il gol di Lazovic nel primo tempo. Dopo la sconfitta per 1-0, a metterci la faccia è stato Matteo Darmian.

«Meritavamo di più. Impariamo dagli errori e ripartiamo», ha dichiarato il terzino del Parma al termine della partita.