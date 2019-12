Parma, D’Aversa: «Rammarico per la classifica. Milan per la Champions»

Il tecnico del Parma D’Aversa ha commentato in conferenza stampa la sconfitta di misura rimediata contro il Milan

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Milan: «Il valore del Milan è importante, è stato costruito per la Champions League. Non volevamo perdere al novantesimo. C’è rammarico per la classifica, sarebbe stato importante fare punti».

«Kulusevski ha fatto un’ottima partita sotto l’aspetto dell’impegno, la prestazione però non è stata bellissima. Cornelius non poteva fare più di un quarto d’ora. Non possiamo permetterci di perderlo».