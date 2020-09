Parma Empoli, “sold out” al Tardini: presenti 1000 tifosi. Le immagini – FOTO

Parma ed Empoli si sono affrontate al Tardini in una cornice eccezionale: erano presenti infatti 1000 tifosi sugli spalti

Mascherina sempre indossata, biglietti venduti on line con posti assegnati e distanziati, controllo della temperatura all’ingresso e niente tornelli per permettere un filtraggio migliore del pubblico. Questi gli accorgimenti decisi dal Parma per permettere a 1000 tifosi di ripopolare gli spalti del Tardini.

Esperimento riuscito. Nell’amichevole contro Empoli, infatti, i biglietti sono stati tutti venduti. In curva nord e nella tribuna Petitot, i settori aperti, pubblico molto disciplinato che incita le squadre ma senza alcun assembramento. Le immagini.