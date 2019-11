Parma, il centrocampista classe 1990 ha esordito ieri con la nazionale della Svezia, il giocatore infatti ha anche il passaporto svedese

Riccardo Gagliolo ha ufficialmente iniziato la sua esperienza in Nazionale nella giornata di ieri. Non con l’Italia, come si potrebbe pensare visto che è nato ad Imperia, ma con la Svezia.

Il calciatore del Parma ha infatti il passaporto svedese e ieri è sceso in campo esordendo contro le Isole Far Oer.