Parma, Faggiano: «Io alla Roma? Mai stato vicino, sto bene qui»

Parma, le parole del direttore sportivo dei crociati Faggiano poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter

«Test per capire come sta la squadra atleticamente. Se devo ricordare il vecchio Parma, meglio di no, i ragazzi lavorano bene e siamo contenti. Abbiamo fatto 4 punti in 2 partite, oggi c’è una gara importante per capire le nostre qualità. Roma? Sto bene qua, mi trovo bene con il mister e con la squadra, c’è un clima positivo».