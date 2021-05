Parma, Filippo Galli entra nello staff dirigenziale del club

Il Parma ha comunicato che Filippo Galli entra a far parte della dirigenza del club ducale

Filippo Galli, ex difensore del Milan, entra a far parte dello staff dirigenziale del Parma con il ruolo di responsabile dell’area metodologica. Ad annunciarlo, lo stesso club ducale con un comunicato ufficiale.

«Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma continua a prendere forma, e si arricchirà di un’ulteriore figura. Filippo Galli sarà infatti il nuovo Responsabile dell’Area Metodologica della società crociata».

«Sono orgoglioso di entrare a far parte del Parma Calcio. Ringrazio il Presidente Kyle Krause e il Managing Director Sport Javier Ribalta per avermi voluto in questo ambizioso progetto. L’Area Metodologica, della quale sarò il Responsabile, ha come obiettivo la crescita e la connessione di tutte le figure professionali dedicate allo sviluppo del talento». Queste le parole di Galli al sito ufficiale del Parma.