Parma, Gervinho si allena a parte. Inglese e Cornelius regolarmente in gruppo

Completo recupero per Cornelius e Inglese, già in panchina e in campo in Atalanta – Parma. Serve tempo per Gervinho

Come ha riportato Parma Live, Cornelius e Inglese hanno svolto l’allenamento odierno regolarmente in gruppo. Inglese, dopo nove partite saltate per un infortunio alla caviglia, è sceso in campo nella disfatta di Bergamo con l’Atalanta.

Per Cornelius invece solo panchina, dopo lo stiramento alla coscia che l’ha tenuto lontano per l’incontro col Brescia. Gervinho ha invece lavorato completamente a parte, segno che non ha ancora recuperato dall’infortunio alla coscia.