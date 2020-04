Il difensore del Parma, Simone Iacoponi, ha parlato della sua esperienza con la maglia dei gialloblù e anche dell’annata attuale

Simone Iacoponi ha concesso un’intervista alla Gazzetta di Parma e ha parlato della sua esperienza in gialloblù: «Uno dei momenti più bello è il gol con il Bologna, il mio primo in Serie A. Anche la vittoria a Napoli lo è stato, è arrivata nei minuti finali ed ha avuto il sapore di un’impresa».

«Stavamo vivendo un bel momento prima della sosta forzata, potevamo fare un finale di alto livello ma recriminare per l’interruzione del campionato non sia rispettoso nei confronti di chi in questo momento sta combattendo una partita decisamente più importante».