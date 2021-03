Parma-Inter in tv e streaming: dove vederla

I ducali di D’Aversa sfidano i nerazzurri di Conte nel posticipo della 25ª giornata infrasettimanale di Serie A: dove vedere Parma-Inter

La 25ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo del giovedì sera fra il Parma di Roberto D’Aversa e l’Inter di Antonio Conte. I ducali sono in lotta per non retrocedere e al momento sono penultimi in classifica con 15 punti, i nerazzurri, invece, guidano la graduatoria dall’alto dei loro 56 punti, e dopo il mezzo passo falso del Milan in casa con l’Udinese, potrebbero allungare a +6 il vantaggio sui cugini. Parma-Inter: la partita si giocherà giovedì 4 marzo 2021 nello scenario dello Stadio Ennio Tardini di Parma, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.

La sfida Parma-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca di Parma-Inter è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Il post partita vedrà protagonisti in studio Federica Masolin, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Giovedì 4 febbraio 2021

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Ennio Tardini (Parma)

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli

